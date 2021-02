Mario Hart se muestra preocupado por la salud de Korina: “La pasa mal”

Compartir Facebook

Korina Rivadeneira volvió a preocupar a sus seguidores al manifestar que sus dolores en el cuello continúan. El mismo Mario Hart, su esposo, contó que la modelo venezolana “tuvo un fin de semana complicado”.

“Es crónico lo que tengo. Me han puesto 6 inyecciones y aún siento mucho dolor. Al parecer, empeoré por lo tensa que me puse con las agujas. Escribo esto por acá porque hay personas que necesitan estar al tanto de lo que me pasa”, indicó.

Ante esto, el integrante de Esto es guerra Mario Hart se pronunció que señaló que su esposa debe guardar reposo absoluto si desea recuperarse.

“Tuvo un fin de semana complicado. Ella arrastra unas lesiones por unos accidentes que tuvo. El accidente vehicular que no sé qué tuvo en la columna, una caída también (…) Prácticamente la inmoviliza, la pasa mal”, manifestó.

“Ya empezó un tratamiento, pero esta semana tiene que estar en descanso para poder recuperarse al 100%”, dijo.

