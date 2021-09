Marisol, Los 5 de Oro y Tony Rosado ofrecerán concierto el 25 de setiembre

Compartir Facebook

¡Imparables! Las mejores voces de la cumbia peruana ofrecerán conciertazo que promete poner a gozar a todas las familias. Vale decir que el evento se realizará cumpliendo todos los protocolos sanitarios para salvaguardar la integridad de los asistentes.

Los artistas ya preparan sus mejores temas para una tarde inolvidable en el que se reencontrarán con muchos de sus fanáticos.

La cita musical tendrá lugar en el completo ‘Santa Rosa’, frente al Mall Aventura de Santa Anita desde el mediodía. “Fiesta de la primavera” se titula el nombre del evento y la razón de la misma.

«Cada vez que yo elijo la malogro», Marisol prefiere que Diosito elija a su galán

La regia y siempre bella Marisol la Faraona de la Cumbia afirmó que el amor no está dentro de sus prioridades ya que tiene en mente nuevos proyectos musicales.

En una entrevista para un medio local la cantante de cumbia expresó como se encuentra sentimentalmente y como vivió estas últimas semanas en tierras europeas donde llevó a cabo su gira para el deleite de sus miles de fans.

Además recalcó que no está para enamorarse de ‘chibolos’ por lo que se lo deja a Diosito elegir al hombre de su vida.

Y es que Marisol fue vinculada con hombres menores a ella y en muchos de los casos han terminado absorbiéndole la vida en lugar de darle a la guapa cantante el lugar que se merece, pues durante mucho tiempo ha demostrado ser una persona de ‘armas tomar’.

Asimismo, la cantante mencionó que por el momento no hay pretendientes que le quiten el sueño pues tiene otras preocupaciones en casa.

«No y no quiero que lleguen tampoco (risas), estoy ocupada, viendo como pago mi casa de Lima, mis problemas de la empresa, familiares, estoy con mi familia… Que llegue el trabajo, el dinero, yo le dije al amor que no me espere en casa que no toque mi puerta«, dijo Marisol para el medio local.

Incluso se animó a bromear y decir que cada vez que ella se ha fijado en un hombre le ha pagado mal por eso prefiere no ilusionarse y si llega que no sea tóxico.

