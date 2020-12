¡Más enamorado que nunca! Deyvis Orosco quiere boda en Collique y España

Compartir Facebook

El cantante de cumbia Deyvis Orosco se muestra más enamorado que nunca; tanto así que no descarta casarse dos veces: en Collique y España.

Nadie puede discutir de la carrera profesional que tiene Deyvis Orosco. Los números hablan por sí solo, pero también es una persona humilde y siempre recuerda su distrito con nostalgia.

“Depende, en Collique es mi cuna y el lugar donde he nacido, está además la alameda de mi padre y yo me siento orgulloso de dónde vengo. Cassandra no olvida el día que la llevé al lugar donde crecí, rodeado de cerros, yo soy parte de eso, es mi escencia. Y si algún día tengo hijos quiero que sigan caminando por ahí, que sepa de donde vino su padre. Pero España es algo que mis suegros están empujando por ahí”, declaró el artista.

Asimismo, no descartó la posibilidad de contraer matrimonio en Collique y España (por Cassandra). “Conociendo a mi suegra, es lo más probable”, dijo entre risas.

“Yo no recibo presión de nadie, ustedes me conocen. Tengo la fortuna de más allá de conocer una compañera también he conocido a una familia lindísima. Mi suegra es la más conocida, pero nosotros cuando apagan los reflectores somos como cualquier familia. Me adoran y me siento muy querido por la familia”, concluyó el cantante.

