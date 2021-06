Mayra Goñi sobre vivir en Miami: “Tengo que arriesgar, es ahora o nunca”

Compartir Facebook

La artista peruana, Mayra Goñi, se fue a vivir a Miami hace poco para probar suerte. La actriz está intentando destacar en el medio internacional.

La cantante peruana brindó una entrevista para un diario local y habló de su experiencia viviendo en Miami y sobre haber dejado su vida en Perú para ir a probar suerte.

La actriz se fue a Miami en busca de cumplir sus sueños y metas. Ella quiere destacar como cantante y actriz, y por eso a pesar del gran momento que pasaba en el país, decidió dejarlo todo.

Mayra dijo que si bien estaba en un gran momento artístico, grabando telenovelas y canciones, ella estaba decidida a apostar por sus sueños y salir de su zona de confort.

“Estaba en mi mejor momento en Perú, tengo trabajo y mi familia bien, pero me dije: tengo que arriesgar, es ahora o nunca. Mis ahorros me sirvieron para venir acá, estoy apostando por mi sueño, dejando muchas cosas que amo en el país”, dijo.

Además comentó que extraña al país, su familia y todos sus seres queridos que residen en Perú. Sin embargo, está dispuesta a sacrificar todo para cumplir sus metas.

“Extraño mucho mi país, mi comida, no es lo mismo cocinar comida peruana acá porque no hay insumos. Extraño a mi familia, mi gente, pero a veces es necesario sacrificar algo para conseguir tus metas”, manifestó.

Alejamiento de redes sociales

En este último tiempo, la intérprete de ‘Maldito’ ha estado un poco ausente de sus redes sociales. Esta ausencia no se ha debido a nada malo, sino por el contrario, Mayra ha estado concentrada en su carrera y en crecer como persona.

“Porque estaba enfocada en lo mío, leo los comentarios algunos malintencionados, hago caso a los que me dan ánimo, y no hago caso a los demás. Estoy enfocada en mis sueños, no quiero que nada me bajonee”, dijo Mayra.

