“Me diste lo mejor de mi vida”: Abel Lobatón se conmueve en mensaje a Melissa Klug

El exfutbolista Abel Lobatón no dejó pasar la oportunidad para felicitar a Melissa Klug en su nuevo compromiso con el volante Jesús Barco.

En esta oportunidad, Abel utilizó sus redes sociales y dio las gracias a la ‘Blanca de Chucuito’ por sus dos hijas. Samahara y Melissa Lobatón Klug. “@sam_lobaton_klug @melissa_lobatonklug”.

Te mereces lo mejor y que seas súper feliz en tu nueva etapa @melissaklugoficial”, escribió más abajo en la misma imagen que fue publicada en sus historias de Instagram.

Frente a ello, Melissa Klug reposteó su historia y le agradeció por el detalle. “Gracias @abel_lobaton_oficial siempre deseándote lo mejor en tu vida, bendiciones”.

‘Diablito’ Chávarri se incomoda al ser consultado por el ‘matri’ de Melissa Klug

¡No pasa nada! El ex chico reality minimizó el matrimonio de su ex, Melissa Klug y aseguró que ya volteó la página y está en lo suyo.

Tras el anuncio a los cuatro vientos sobre la boda de Melissa Klug y Jesús Barco, las conductoras de Mujeres al Mando preguntaron a los ex de la empresaria. Primero se consultó a Abel Lobatón, el cual le deseó lo mejor a su ex.

“Lo que pasa es que cuando para el tiempo ya uno busca un compañero de vida y ella no encontró seguro con él y chévere”, aseguró.

Además aseguró que sí iría a la boda si es que lo invitan, pues ambos se llevan bien: “Y por qué no, si estoy en Perú, claro, por qué no. Claro que sí”, acotó. Pero llegó el turno de preguntarle a Diego Chávarri, quien se mostró muy incómodo con la pregunta: “Asu mare, no sé, no te voy a opinar nada y ahorita estoy trabajando, te lo juro”, indicó el popular ‘Diablito’.

