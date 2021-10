Melissa asegura que el ‘Gato’ Cuba le aconsejó sobre su bailarín: “Me dijo: Cuídate que te vayan a ampayar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¿Será cierto? Según la ex chica reality afirmó que su aún esposo sabía de su relación con Anthony Aranda e incluso dijo que le había aconsejado.

¡Increíble! Melissa Paredes no sale del ojo de la tormenta y es que fue denunciada por Rodrigo Cuba por presunto abandono de hogar.

Mira también: Hermano de ‘Gato’ Cuba le brinda su apoyo en redes sociales: “Siempre orgulloso de ti”

Esta vez, la modelo reveló más detalles sobre su relación con el bailarín e incluso aseguró que su esposo ya sabía y que le dió consejos: “Él incluso me dijo, cuídate que te vayan a ampayar”, indicó.

RODRIGO CUBA RESPONDE A MELISSA PAREDES

Ante las fuertes declaraciones de la ex chica reality junto a su abogada, el pelotero salió a defenderse con pruebas a través de su red social.

Rodrigo cuba se pronunció en su cuenta de Instagram y lanzó un comunicado para defenderse de las fuertes acusaciones de su aún esposa Melissa Paredes.

Dicho mensaje, el jugador indicó lo siguiente: “NO ES VERDAD la forma como me ha DIFAMADO la abogada de mi aún esposa y ella, a nivel nacional”

“Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminaría así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”, escribió.

“Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un “ampay”, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo PRESENTE a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacional, solo para quedar bien tú”, acotó.

Además se refirió a las indirectas de la ex chica reality que mandaba en su redes sociales: “Te burlas en tu redes sociales de mí y dejas entrever que YO te he deshonrado como esposo, NO LO HE HECHO Y NO LO HARÉ, hasta que firmemos espero aún un divorcio de mutuo acuerdo, porque es lo correcto”, indicó.

También te puede interesar: Magaly aplaude reacción del ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa: “La desmintió educadamente”