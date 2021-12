Melissa Klug confiesa que Farfán y sus hijas tienen muy buena relación

Compartir Facebook

La ‘blanca de chucuito’ reveló que su ex pareja, mantiene una buena relación con sus 3 hijas, pese a que ellos no son grandes amigos.

Melissa Klug visitó a la popular ‘urraca’ para hablar sobre todos los hechos que acontecen su vida actualmente. Ella no pudo evitar referirse a Jefferson Farfán, el padre de sus dos menores hijos y su ex pareja.

Melissa y Jefferson estuvieron en peleas hace algunos años, pero al parecer ya todo ha quedado atrás. La ‘chalaca’ asegura que ellos no son los mejores amigos, pero sí hay una relación cordial, a diferencia de la relación que lleva la ‘Foquita’ con sus hijas.

La empresaria reveló que sus tres hijas mayores le tienen mucho aprecio al futbolista por todo el tiempo que convivieron juntos. Asimismo, aclaró que lejos de molestarle, a ella le da mucho gusto que ellos se mantengan en contacto.

“Felizmente eso sí no se ha perdido, se llevan muy bien… Fueron 11 o 12 años más o menos (tiempo que vivieron juntos)… Hay cariño, tiene que haber cariño… Hubo un alejamiento, pero creo que como mis hijas ya están grandes y conversan con él, y estoy agradecida por eso…No me molesto porque se vayan de fiesta con él… Estaban las tres (en el búnker)… Se llevan muy bien… Él va a la casa, y ahí está Xianna”, contó Melissa.

Asimismo, Melissa reconoció que la relación con el pelotero ha mejorado muchísimo a raíz del pasar de los años pero aun hay temas legales que deben solucionar.

«Por mí yo quisiera que sea paz, pero hay temas legales que todavía no se han solucionado”, lamentó.

A la conductora le sorprendió que la ex pareja mantenga una buena relación por el bien de sus pequeños pero cuestionó el hecho que no lo hablen personalmente si tanto dice que son amigos.

“No, no, no, pinkys tampoco. No hemos llegado a ese extremo (de seguirnos en Instagram)”, respondió.

