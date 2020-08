Compartir Facebook

Tras su ampay con el futbolista Jesús Barco, Melissa Klug salió al frente de la serie de comentarios que se han desatado por su ‘amistad’ con el joven deportista, treces años menor que ella, y aseveró que no le gusta que le digan “chibolera” pues asegura que para el amor no hay edad. “Yo creo que a estas alturas es un tabú pasado, una mujer puede enamorarse de un hombre mayor como de un hombre menor. Eso de las edades hoy en día, es un pensamiento machista y a la antigua”, contó la ex de Jefferson Farfán a Magaly Medina.

Además, aseguró que no tiene problemas en enamorarse de una persona adulta o más joven que ella. “Yo me puedo enamorar de una persona mayor como de una persona menor, de un moreno como de un blanco o un mestizo. No discrimino, para nada. Que trabaje y que sea fiel, me basta”, dijo. Melissa reveló que su relación con el jugador de Universitario de Deportes es de amistad y que se seguirán frecuentando pues se conocen desde hace tiempo y hay mucha confianza entre ellos. “Las imágenes hablan por sí solas. Ahí no se ve nada, solo hay una simple amistad (…) Me van a seguir viendo con él, sí”, aseguró la madre de cinco hijos que no descartó besarse con el joven futbolista. Además,

Melissa no dudó en resaltar la belleza de su amigo. “El chico está guapo, eso no se le puede quitar”, explicó.

