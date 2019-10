Melissa quiso comprar silencio de único sobreviviente del accidente fatal

Luis Miguel Vega Palacios (31), el único sobreviviente del accidente de tránsito que dejó a sus dos víctimas mortales en la avenida Javier Prado, indicó que un abogado de Melisa González Gagliuffi, la conductora que ocasionó la tragedia, intentó darle 6000 soles “para los gastos médicos”.

Desde la clínica El Golf, donde es atendido, Vega Palacios reveló detalles sobre los minutos previos al brutal accidente que causó la muerte de sus dos amigos Joseph Huashuayo Tenorio y Christian Buitrón Aguirre, cuando gestionaban el ingreso a un nuevo trabajo.

FUE EL ABOGADO

La familia de Luis Miguel contó que Giancarlo Gereda, uno de los abogados de Melisa Gonzáles Gagliuffi, se comunicó con ellos para poder llegar a un acuerdo extrajudicial, entregándoles 6 mil soles. Les dijo que, como máximo, la conductora podría entregar S/10.000.

“(A cambio de esos 6 mil soles) me pedían que acabara todo esto, que no salga a la prensa. Pero a mí, su dinero no me interesa. No es justo que te digan que con 6 mil soles vas a estar bien, sabiendo que uno no estará bien. ¿Cómo voy a quedar yo? No estoy descansando”, puntualizó Luis Miguel.

SIGUE NEGANDO EXCESO DE VELOCIDAD

Al ser consultada sobre la velocidad a la que transitaba por la avenida Javier Prado, excesiva de acuerdo a lo que determinó un informe policial, González Gagliuffi aseguró que “iba a la velocidad que iba cualquier carro y se puede ver en los videos”. Luego, siguió diciendo que un vehículo se le había cruzado, pero que ella no le hizo caso.

EL DATO

Horas antes de su audiencia de prisión preventiva, Melissa Gonzáles dijo en una radio local que su intención desde el primer momento fue “ayudar” y “reparar” a las víctimas.