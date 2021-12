“Mi ex guarda lo que le regalé”, Ignacio Baladán le habría mandado una indirecta a Melissa

Compartir Facebook

El ‘chico reality’ Ignacio Baladán fue entrevistado y fue consultado sobre su pasado con algunas exs y ofreció algunos secretos que hasta el momento nadie sabía.

El uruguayo tiene hasta el momento muy buena suerte en el lado profesional pero no sería lo mismo para el lado sentimental ya que hasta ahora no encuentra una mujer que le robe totalmente el corazón.

A pesar de las malas experiencias Ignacio no ha perdido sus toques románticos y solo se los está guardando para la mujer indicada. Además, aseguro que a pesar de no haber tenido una relación que destaque guarda los regalos y presentes que en us momento le regalaron sus ex parejas.

«Tengo las cartitas en mi cuarto de Uruguay, porque está intacto. Yo era bien romántico, lo soy pero me cortaron un poco», dijo el extranjero en una entrevista con el programa Estás en todas.

Es por eso que se esparcieron los rumores de que la ex a la que se refería se trataría de Melissa Paredes, ya que la modelo y ex esposa de Rodrigo Cuba le terminó justo antes de inaugurar su pastelería.

“Vivimos juntos mucho tiempo y obviamente vas a a extrañar, vas a tener sentimientos positivos hacia esa persona, obviamente que no es fácil que todos los proyectos que uno tiene se derrumben, no de la noche a la mañana, pero se derrumben, sí, y tener que plantearse la vida de otra manera”, dijo en aquella oportunidad el guerrero.

Además, la reportera le preguntó si alguna de sus exparejas guarda algún regalo que él le regaló, por lo que respondió entre risas: “Sí, sí (ellas) guardan, guardan”.

¿Le mando una indirecta? Ex suegra de Melissa protagonizó divertido Tiktok con Ignacio Baladán

La madre de Ignacio Baladán protagonizó un divertido e hilarante Tiktok que dejó más de una duda entre los usuarios que no dudaron en comentar el video en redes.

Y es que en el popular Tiktok se ve a la madre del ‘chico reality’ aconsejándole sobre una mujer con la que Ignacio salía, como toda madre tiene un sexto sentido que le decía que esa mujer no le convenía.

«Estoy saliendo con ella», se logra leer en el video donde Ignacio le muestra la foto de una supuesta chica a su madre, de inmediato Doña Teresa le responde sobre lo que opinaba de la mujer.

«No te conviene, no te conviene», le decía Doña Teresa a Ignacio.