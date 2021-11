«Mi matrimonio será para toda la vida», dijo Tilsa Lozano sobre su relación

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No puede con tanta emoción y es que la ‘ex vengadora’ Tilsa Lozano cuenta las horas para darle el esperado ‘SÍ’ a su boxeador Jackson Mora y apuesta que su relación será para siempre.

Como se recuerda Tilsa afirmó que estaba en los preparativos de su despedía de soltera y no faltaría su novio en la celebración sin embargo, descartó que alguno vaya a festejar algo pues por el momento no tiene nada planeado y si en caso realiza su despedida de soltera será un evento juntos.

La modelo afirmó que se encuentra muy ilusionada con su compromiso y que dependerá de ambos que su matrimonio funcione y asegura que así será.

«Creo que uno se casa pensando que es para toda la vida, siempre existirá esa ilusión a la hora de dar el “sí”. Pero no hay una fórmula secreta para que así sea, eso va a depender de ambos», dijo Tilsa.

Ya no responde a detractores

Por otro lado Tilsa afirma que sigue existiendo gente que habla mal de ella y de su compromiso pero es consiente que el ser personaje público la expone a todo tipo de crítica y que muchas de ellas pasa por alto para no crear polémica o titulares que perjudiquen su imagen de buena madre y ejemplo para sus hijos.

«Siempre he respondido cuando a mí me provoca hacerlo, no cuando alguien me busca la lengua para generar un titular. Uno va madurando y el ser madre me pone con mucha responsabilidad, soy el ejemplo para mis hijos. Siempre seré una persona sincera que dice lo que piensa, le guste o le fastidie a alguien», dijo Lozano.

Mira también: Rodrigo ‘Gato’ Cuba tras tatuaje en honor a su hija: “Siempre voy a velar por su bienestar”

Asimismo, Tilsa mencionó que deberá bajar 5 kilos para lucir más regia que nunca en su vestido de bodas pues será un día que recordará para el resto de su vida.

“Arreglitos no, justo ya hablé con mi doctor que es el que me hace las dietas, y le he dicho que quiero bajar unos 4 o 5 kilitos, para que mi vestido de bodas me quede perfecto”, detalló la ex Miss colita.