Micheille Soifer y su “Principito” se muestran más unidos que nunca

Apagan el incendio. A pesar de los rumores de separación que se tejieron por la mudanza de Giuseppe Benignini, Micheille Soifer y su “Principito” volvieron a mostrarse más unidos que nunca como pareja.

A través de sus redes sociales, la cantante y el modelo se grabaron en un video juntos. En el clip, se puede ver como Micheille pasa tiempo con su pareja, mientras jugaban con su mascota.

“¿Cómo es que a ti te hace caso? ¿Cómo haces para que se acueste?”, le cuestionó Micheille Soifer al “Principito”, tras tener bien domado al can, quien solo está echado obedeciendo lo que pedía Giuseppe.

La pareja de Micheille Soifer y “El Principito” atraviesa por un momento tranquilo, según contó Giuseppe Benignini. En una entrevista para un medio de espectáculos, “El Principito” aclaró que no está peleado con Micheille.

“No, nada que ver, mi relación no está en el peor momento”, reveló el popular “Prinicipito”.

Como se recuerda, Micheille Soifer y Giuseppe Benignini no compartían ninguna foto en redes sociales, ya que la pareja es constante en redes sociales.

El hecho deslizó una posible ruptura entre los dos. Incluso, con las declaraciones del “Principito” donde señalaba que se mudó del departamento de Micheille, crecieron las alertas del fin del amor.

No obstante, solo habría sido una falsa alarma, pues Micheille Soifer continúa con su relación con Giuseppe Benignini, pero ya no quiere compartir todo, pues desea tener privacidad y no ventilar nada.

