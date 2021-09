Miguel Arce ‘da con palo’ a Gian Piero Díaz: “Es un lobo disfrazado de oveja”

Compartir Facebook

Tras el terrible caso del tiktoker Elías Montalvo, Miguel Arce se pronunció sobre el tema y lanzó un fuerte comentario hacia el conductor.

El ex chico reality no se quedó callado y arremetió contra Gian Piero Díaz, actual conductor de EEG y aseguró que es un ‘mentiroso’.

“A Gian Piero no le creo nada”, dicho comentario sorprendió a ‘Peluchín’. “He trabajado mucho tiempo con él y hay un montón de cosas que sé, que ustedes no saben muchachos”, acotó el actor que actualmente vive en México.

Pero eso no quedó ahí, realizó una fuerte comparación: “Yo a Gian Piero no le creo nada. Es un lobo disfrazado de oveja que otra cosa. Ojo, no hago esto para volver a Perú. No tengo la más mínima intención de volver a trabajar en Perú en mucho tiempo”.

Comentó que fue traicionado por el conductor: “Yo viví una pero también he visto traiciones a Marisol, a Renzo, un montón de cosas que todas apuntan al mismo lado”, concluyó.

TÍO DE ELÍAS SE PRONUNCIA SOBRE EL ACCIDENTE

Tras la aparatosa caída del ‘chico reality’ Elías Montalvo, la familia del joven fue la más afectada por su accidente pues recordaron el momento trágico que vivieron con el padre del concursante de Esto es Guerra.

Después de su caída, las cámaras de Magaly se comunicaron con los familiares de Elías logrando contactarse con Alexander Sánchez tío del ‘guerrero’ afirmando que ya había vivido coincidentemente una situación similar.

El tío del popular Tiktoker se mostró muy preocupado por la salud de su sobrino pues cayó de una gran altura en un juego de competencia de Esto es Guerra, la falta de seguridad provocó que Elías cayera a una velocidad contra el piso provocando el susto de todos los asistentes del set.

“Estamos viendo acá las imágenes en familia. Eso en realidad debería tener una zona de seguridad atrás, una polea, ¿no? Pero veo que solamente el que lo está sujetando es una persona”, dijo Sánchez.

Un trágico final

Asimismo, Alexander mencionó que el juego en el que participaba Elías solo tenía a una persona como responsable de amortiguar su caída lo que debió preverse antes por la producción del programa para evitar cualquier tipo de accidente.

