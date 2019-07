Miguelito Barraza jura que le hicieron mala fama: “Nunca fui alcohólico”

Por: Ketty Cabrera // Foto: Diego Vértiz

El popular cómico Miguel ‘El Chato’ Barraza, quien está próximo a cumplir los 50 años de carrera artística es una de las voces autorizadas para hablar sobre la comicidad en nuestro país y no dudó en darle con palo a los actuales programas cómicos que tiene la pantalla chica.

“Ya no hay programas como ‘Risas y salsa’ y otros programas que daban verdaderamente risa. Los de ahora dan pena”, comentó

-¿Te animarías a tener un programa?

Quisiera tener un programa para descubrir nuevos talentos porque talento en nuestro país sí hay. Yo escribiría mis libretos, por el momento tengo una propuesta de canal 7.

-Hace poco pasaste por un tema fuerte de salud…

Tuve tres infartos cerebrales y no sé qué tendrá mi organismo pero Dios o el diablo (risas) no quiere llevarme todavía, así que todavía estoy haciendo reír a mi público.

-Ya no te vemos con tu cebichito y chela en mano…

Ya no, todo tiene su momento, el hecho de estar en las juergas tiene su época, el cuerpo ya no da tampoco así quiera. Pero la comicidad estará hasta que me muera.

-Te hicieron una fama de alcohólico ¿Te molesta eso?

Nunca he sido un alcohólico. No me molesta porque todo el mundo toma, pero Augusto Ferrando se agarró de eso y me creó esa fama. Yo sí tomaba mis tragos pero todos los días tampoco, eso nunca.

-¿Ya no tomas?

No, ni un trago. No puedo tomar y no quiero, solo tomo agua, ni gaseosa puedo tomar por la diabetes. Tengo también arritmia, la presión alta, me ha dado 3 infartos. Tengo de todo y todavía me quejo (risas), pero la alegría no me la quita nadie. La risa es algo que no se va a borrar jamás en mi vida, por más infartos cerebrales que me den.

-Tomas con humor tu enfermedad…

Sí, desde que me pasó los infartos me ha dado más ganas de tener un programa antes que el señor me lleve. Mientras tenga el swing y el aplauso del público tengo para rato.

-¿Qué piensas de la muerte?

Es algo que le va a pasar a todo ser humano, pero no le tengo miedo a la muerte. A lo que le tengo miedo y la gente tiene miedo es a cómo vas a morir. Yo quisiera que me dé un infarto o un balazo en la 99 porque en la cien muero rápido (risas)…

-Fuiste de los artistas mejor pagados ¿Haz guardado pan para mayo?

Yo no, la que lo hizo fue la madre de mis hijos, ella pensó bien, primero puso la sanguchería, luego la cevichería. Tengo mi casita propia, mi carrito, las cosas necesarias, pero no soy millonario, tengo para mí vivir y lo que quiero. Lo que quiero siempre es hacer reír, hasta la muerte. Si me quitan la risa es peor que me quiten dinero.

Miguelito Barraza y Melcochita se presentan todos los jueves de Julio en el Centro de Convenciones Bolívar en Pueblo Libre.