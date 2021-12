Mujer británica llegó al Perú a dar clases de yoga y encontró el amor verdadero

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una mujer originaria de Inglaterra llegó a dar clases de yoga en Amazonas, y se topó con algo más interesante: el amor verdadero.

Caroline Knight es el nombre de la joven que llegó a tierras peruanas durante la pandemia, desde el otro lado del mundo en Londres, Inglaterra y encontró el amor. La joven de 33 años es una profesora de yoga en su ciudad natal, y se animó a conocer el Perú, junto a unos amigos, justo antes de la llegada de la terrible pandemia.

La misma que provocó el cierre de fronteras, por lo que no había por donde salir de país. Fue así que su viaje de 10 días, se extendió a dos años. Cabe recordar que sus amigos, regresaron a Inglaterra ni bien tuvieron la oportunidad, pero ella no quiso volver más.

Lee también: “Me trataba como una zapatilla, como su peón”, Juan Víctor denuncia a Andrea San Martín

Y es que Caroline se enamoró de Rómulo Elier Huamán Roque, un joven de amazonas que se dedica al cultivo de cacao junto a su familia. La joven de 33 años, confesó que su historia de amor con Rómulo, inició con una agradable conversación.

Pero no todo fue color de rosa, pues Caroline tuvo que partir desde Amazonas hasta Puerto Maldonado, y alejarse del joven del que estaba enamorada, aunque aún no lo sabía. La joven británica extrañaba mucho a Rómulo, pero no tenía forma de contactarlo pues él no tenía un teléfono móvil.

Sin embargo, Rómulo encontró la manera y se comunicó con Caroline vía Facebook. “Tengo algo que decirte, creo que te amo”, escribió Rómulo. La joven británica no se quedó atrás y correspondió su amor: “Creo que también te amo”, le dijo.

Mire también: Rosángela Espinoza ganó premio como «Influencer 2021»

No se separaron más

Desde ese momento ambos mantuvieron una relación a distancia hasta que Rómulo viajó hasta Puerto Maldonado para ver a su amada. Cuando llegó la hora de volver a Amazonas, él no quiso alejarse más de ella, por lo que la invitó a mudarse con él y con su familia.

Hasta el día de hoy lleva casi 2 años de relación y viven en una humilde cabaña de madera, en la que abunda la felicidad.

Además: «Sí, estoy soltera», dijo Susana Alvarado confirmando que está ‘suelta en plaza’