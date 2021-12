Néstor Villanueva dedica canción a Florcita: “Yo se la escribí a mi esposa”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Néstor Villanueva reapareció en ‘En boca de todos’ para comentar cómo vive la relación con Florcita Polo luego de que ambos hagan público que no andaban bien.

El cantante se mostró realmente tranquilo de la situación que pasa con Florcita Polo, incluso anunció que lanzó un tema en honor a su esposa. La canción lleva como nombre “No me alejes de ella”.

También puedes ver: Yahaira Plasencia llena de elogios a Daniela Darcourt: “es una maestra, la admiro un montón”

«Mira Néstor que te salgan muchos contratos… que tengan muchos eventos y que trabajen mucho, pero sobre todo trabaja mucho en tu matrimonio. Confiamos en que esto mejorará», le dijo en un inicio Tula Rodríguez al escuchar se nuevo tema.

«Gracias, esta canción fue escrita con mi puño y letra que se la escribí hace muchos años atrás cuando conocí a mi esposa y hoy quiero complacerla dedicarla a todo el público a nivel nacional… se la dedico a mi esposa es la canción que la escribí a mi esposa y se la dedico con mucho amor a mi esposa», contestó Néstor.

También te puede interesar: «Gracias por el mejor regalo que puedo tener», dijo Ivana Yturbe a Beto Da Silva

Néstor Villanueva acepta que no le va bien económicamente: “mi orquesta no es rentable”

El animador de eventos Néstor Villanueva reveló que no la pasa bien económicamente pues el rubro de la música no ha podido recuperarse hasta el momento. Sin embargo, explica que tampoco pasa una “crisis” matrimonial como alegó Florcita.

“Hemos tenido discusiones, cosas mínimas”, declaró Néstor Villanueva, quien todavía no comprende por qué están atravesando por una crisis matrimonial.

No obstante, Villanueva admitió que tiene problemas econóomicos“A veces sí, te diré que a veces sí. Te soy sincero, toda esta temporada de pandemia no he trabajado en la música, he estado reinventándome en otras cosas, y por ahí en los últimos meses me han estado saliendo trabajos, giras, viajes”.

Mira también: Melissa y Pancho fueron captados juntos disfrutando en la playa