Néstor Villanueva se enfrenta a Susy: ‘Hay que pensar antes de hablar’

Hace solo unos días, Florcita Polo afirmó que se había contagiado del virus, por lo que se encontraba muy triste de no poder abrazar a su madre por el contagio.

Sin embargo, tras ello Susy Díaz salió al frente y contó el que podría ser el motivo de su contagio y es que, de acuerdo a al exvedette, Flor y Néstor viajaron a Chancay a visitar a sus suegros.

Según explicó Susy, ella no quería que su hija viaje, sin embargo al regresar y hacerse la prueba, ambos dieron positivo a la COVID-19, por lo que Susy dejó entrever que ambos serían unos irresponsables.

Frente a ello, Néstor Villanueva salió al frente y se mostró molesto por la actitud de su suegra y aseguró que lo mejor que debió hacer era llamarlo antes de hablar de esa forma en cámaras.

“Tenemos que darnos cuenta que a veces hay que pensar para decir las cosas, me hubiese gustado que la señora me llame -¿cómo estás Néstor, cómo te encuentras- antes de soltar algo así a nivel nacional, donde preocupe no solamente a mis amigos sino a mi familia”, dijo indignado Néstor.

Además, Néstor afirmó que pese a contagiarse del virus, él no estuvo tan grave como su suegra lo dejó entrever y solo se quedó en casa: “Yo estoy bien aquí en la casa, estoy tranquilo. Sí, me agarró, di positivo, gracias a Dios, no he necesitado oxígeno”.

Por su parte, Susy se defendió y aseguró que no quería ser una suegra metiche por eso no lo llamó a él y asumió su gravedad por cómo lo oía cuando conversaba con Flor.

“Lo que pasa es que yo no quiero ser una suegra metete de estar llamando a Néstor. Solamente hablaba con Flor y le decía quién está tosiendo y escuchaba la tos de Néstor. Escuché tu tos, Néstor, y me preocupé, tantos días con tos, cualquiera se preocupa”, expresó Susy.

