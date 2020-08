Nicolás Lúcar informa el sensible fallecimiento de Higinio Capuñay

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En medio de elogios y agradecimientos, Higinio Capuñay, fundador de Corporación Universal, falleció la mañana de este viernes 28 de agosto. La noticia fue confirmada a través del programa ‘Hablemos claro’ de Nicolás Lúcar y Karina Novoa.

Diversas figuras de la Corporación Universal, incluyendo Exitosa, La Kalle y Karibeña se tomaron un momento para darle el último adiós al chiclayano Capuñay, quien vino desde provincia para crear un imperio, ganándose el cariño de todos sus trabajadores.

El Dr. Armando Massé expresó en entrevista con el programa ‘Hablemos claro’, lamentó la noticia y dijo que se sentía bastante dolido por la noticia, debido a que él guardaba cierta esperanza de verlo recuperado.

Mira también: Dr. Massé sobre COVID-19: «Se puede dar una reinfección y no será como la anterior»

«Hace unos días ingresé a UCI y pude comunicarme con él. No podía hablar, pero con los ojos se comunicaba conmigo. Yo tenía una lista de preguntas y, cuando acertaba, él cerraba los ojos», narró el también conductor de ‘Médicos en Acción’ en Exitosa.

Asimismo, Massé optó por contar los últimos momentos que tuvo junto al líder de los Capuñay. «Llegó un momento en el que no le entendía y con la cabeza que me decía que no…con un gran esfuerzo me tomó la mano y me hizo una seña con la cabeza, como diciendo que se quería ir, que lo saquemos de ahí».

«Yo le dije que debía tener un poco de paciencia, que ya faltaba poco (…) Para mí es muy difícil (saber esta noticia) porque pensé que saldría adelante. Tenía la esperanza de verlo recuperarse», dijo apenado en medio del diálogo.

Asimismo, resaltó la labor del fundador de Corporación Universal y dijo que no habría podido ayudar a tanta gente a través de su programa.»Si no hubiera sido por él, no hubiera podido ayudar a tanta gente».

Descansa en paz, Higinio Capuñay.

Mira también: Mazzetti pide no ser «triunfalistas» por haber reducido muertes por COVID-19