“No es la primera vez”: Yahaira sobre nuevo ampay con Pancho Rodíguez

La salsera Yahaira Plasencia salió a dar la cara luego de ser ampayada en situaciones cariñosas con el chico reality Pancho Rodríguez.

En la última edición de ‘América Hoy’, la cantante contó detalles de su llegada a la final de ‘El Artista del Año’ y su cercanía con el chileno combatiente.

“Ayer domingo (12 de diciembre) me llamó y me dijo: ‘Yaha, ¿vamos a dar una vuelta? tengo que contarte unas cosas’. Hablamos mucho, fuimos al malecón de Miraflores porque a mí me encanta el mar”, manifestó Yahaira.

“No es la primera vez, vamos un montón de veces, solo que ahora han tenido la suerte de grabarnos, pero vamos siempre a comer, al sur, con mis primos. Siempre estamos reunidos, nos han grabado y normal. Somos amigos”, agregó la salsera.

Pancho revela que Yahaira es su favorita para llevarse el premio en ‘El Artista del Año’

Pancho Rodríguez echó flores a la artista quien viene participando en el programa de canto y baile ‘El Artista del Año’ y asegura que tiene mucho talento pues ‘canta, baila y actúa’, así lo dijo para las cámaras de ‘Estás en todas’.

El modelo chileno fue a visitar a su amiga cuando ella se encontraba en plenos ensayos reviviendo las especulaciones sobre una posible relación entre ellos, el chico reality se pronunció al respecto.

“La otra vez me mandó un mensaje diciendo: ‘Panchito en qué andas’, le dije: ‘En el canal’ y ella señaló: ‘Igual yo’. Entonces, hablamos y la fui a ver porque estaba nerviosa antes de su presentación, le di un abrazo grande y le dije que confiara en su talento y que lo disfrutara. Ella cuando disfruta las cosas lo hace súper bien”, comentó.

