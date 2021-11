«No hay nada que celebrar», Magaly cuestiona actitud de Rodrigo tras firmar el divorcio

Compartir Facebook

Magaly criticó la actitud de Rodrigo Cuba y su familia pues al firmar el documento de divorcio la familia de inmediato festejaba en redes sociales la soltería del jugador.

Finalmente el matrimonio entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes terminó entre escándalos, dimes y diretes y una ola de críticas, pues no les tomó ni 5 minutos firmar el papel que separaría definitivamente sus vidas pero no su rol de padres.

Ante esto, la conductora Magaly Medina no pudo evitar pronunciarse por el comentado momento entre la ex parejita y le mando su ‘chiquita’ al jugador por actitudes que no correspondería al momento.

“Se fue bien enternado a firmar su divorcio, acompañado de su hermano y su padre, en honor de multitud, como si ellos le dieran a él, el coraje y celebración”, dijo.

Y es que el ahora jugador de Sport Boys llegó al lugar acompañado de su padre Jorge Cuba y de su hermano como si de una guerra en la que salieron victoriosos se tratara.

Pues la ‘Urraca’ no desaprovechó la oportunidad en recordarle que las de ganar no las tuvo pues según la conductora el jugador fue bien adornado por su ex pareja lo que desencadenó la separación e incluso le dijo que la separación hubiera sido antes de involucrarse en todo el rollo mediático que se ocasionó.

“De arañado Gato, tampoco va. Te debiste liberar hace tiempo, antes que te adornaran, pero no te diste cuenta”, señaló.

Asimismo, Magaly Medina aprovechó en cuestionar también duramente a Jorge Cuba, el padre del Gato, por su contundente mensaje en redes sociales ahora que su hijo está nuevamente soltero, ya que esta situación no le parece un momento digno de celebración.

Rodrigo Cuba protagonizó candente ‘ampay’ con misteriosa rubia

Las cámaras de Magaly no se hicieron esperar y lograron captar la juerga que armó Rodrigo Cuba el último fin de semana donde bailó y cantó como nunca, y es que también el jugador se encontraba muy bien acompañado.

“¡Ampay! Chapando, bailando, juergueando… imágenes exclusivas del Gato Cuba y su última travesura en la casa que antes compartía con Melissa Paredes”, dijo Magaly antes de lanzar la primicia.

Rodrigo Cuba decidió festejar a lo grande esta nueva etapa de soltero en su vida por eso se lució con una guapa y esbelta rubia que llegó a su domicilio acompañada de una amiga.

Todo parecía tranquilo hasta que Rodrigo sacó a bailar a la aparentemente modelo y se arranque le estampó tremendo ‘chape’ a lo que la jovencita le correspondió.