«No vamos aceptar chantajes», dijo el padre de Rodrigo Cuba sobre Melissa

La pelea continúa y es que ahora el padre de Rodrigo Cuba, salió a decirlo todo por la situación que viene atravesando su hijo desde que se hicieron públicas las imágenes del ampay donde exponía a Melissa Paredes presuntamente siendo infiel.

Don Jorge Cuba habló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ donde aclaró que su hijo y Melissa no llegaron a un acuerdo de conciliación, ya que según Don Jorge la actriz quería que Rodrigo firme un divorcio de mutuo acuerdo.

El político no tuvo pelos en la lengua al hacerle recordar a Melissa que ella era la única culpable de todo lo que esta sucediendo pues expuso a su familia a este escándalo a raíz de una infidelidad que cometió con su bailarín.

“No hay coincidencia entre lo que pretende la madre sobre un divorcio por mutuo acuerdo, dejando si quiere ella limpiar su imagen, que ya ha sido manchada (…) La culpable única y exclusivamente es ella por la infidelidad, ha faltado a su matrimonio”, expresó Jorge Cuba.

No acepta chantajes

Por otro lado, Jorge Cuba señaló que no aceptará los chantajes de su ex nuera como condicionamiento para llegar a un acuerdo por el bien de su nieta.

“Rodrigo quiere lo mejor para su hija, pero no vamos aceptar de ninguna manera chantajes, porque eso yo lo entiendo como un chantaje. Si tú no me firmas esto, yo no te firmo esto y no llegamos a ningún acuerdo”, manifestó.

Como se recuerda, según fuentes de Magaly la ex pareja se vio las caras el pasado martes 8 de noviembre y no habrían llegado a un acuerdo por la actitud de Melissa, pues según la ‘Urraca’ antes de ingresar se le veía alegre sonriente mientras que Rodrigo tenía un semblante mas serio y reservado.

Magaly ‘jala las orejas’ a Melissa y Rodrigo por batalla legal

La conductora Magaly Medina se mostró bastante enojada e incómoda por la batalla legal que atraviesan Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

“Creo que los dos están pensando solo en satisfacer su ira contenida, su frustración, revanchismo. La niña es el arma, el arma que los dos va a utilizar para quererla para si, y ahí van a comenzar las pugnas, van a comenzar las visitas a los tribunales para ver con quién se queda esa niña, a quién se le puede dar la tenencia”, empezó diciendo Magaly.