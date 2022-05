«No voy a ser la invitadas soy la madre», Melissa le responde con todo a Rodrigo Cuba

Compartir Facebook

La ex conductora se fue con todo en sus recientes declaraciones en el programa de ‘En Boca de Todos’ donde tocó varios puntos de la relación actual que lleva con su ex esposo y padre de su hija.

Melissa Paredes apareció más radiante que nunca en el programa de ‘En Boca de Todos’ y afirmó que está tratando de llevar ‘la fiesta en paz’ con Rodrigo ya que se acerca el cumpleaños de su hija y desea organizarlo junto al jugador para hacer de su día un día inolvidable para su pequeña.

Además, Melissa aclaró que hizo un mal acuerdo de conciliación ya que ella termino perdiendo más dinero pues dio una cuota inicial de 60 mil dólares y hasta el momento solo recibió 40 mil, por lo que aún le debe el papá de su pequeña 10 mil.

Por otro lado, mostró su incomodidad de recibir una invitación para el cumple de su engreída pues ella no se considera una invitada ya que ella es la madre y de todas maneras tiene que estar ahí.

«Mi hija no es un trofeo y ambos debemos ponernos de acuerdo para organizar la fiesta de nuestra hija. No es que yo sea la invitada, soy la madre señores», dijo en un primer momento.

Sin embargo, después se calmó y habló sobre lo que desea para su hija en su cumpleaños dejando de lado las peleas o los malos entendidos que pretender enfrentarla con Rodrigo Cuba.

«Sería lindo que los dos estemos en el cumpleaños de ella, nunca el hombre organiza las fiestas siempre he sido yo la encargada de todo, por eso me sorprende. Ojalá lo hagamos juntos», agregó la expresentadora frente a cámaras.

Melissa Paredes en el Día de la Madre: “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado”

La ex conductora de televisión dejó un emotivo mensaje en redes sociales para explicar lo feliz que está de serlo y de tener a su hija Mía junto a ella.

Melissa Paredes siempre se ha mostrado en redes sociales al lado de su pequeña Mía, la hija que tuvo con el ‘Gato’ Cuba. Pese al polémico divorcio que tuvo con el futbolista, la ex conductora de televisión nunca descuidó a su pequeña, según mostró en redes sociales.

El día de hoy, domingo 8 de mayo, se festeja el Día de la Madre, y Melissa no quiso dejar pasar el momento de expresar cómo se siente al ser mamá de Mía. “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado y me pasará en la vida. No hay nada más maravilloso que tu mi vidita. Definitivamente eres el amor de mis sueños”, comenzó diciendo.

“¡Amo infinitamente ser tu mamá! Lo seré hasta el final de mis días, jamás soltaré tu mano mi princesa de mamá. ¡Somos un solo corazón y así será siempre! Te amo mi hermosa Mia ¡Feliz día a todas las mamitas! Tenemos la labor más hermosa que existe en este planeta, ¡ser mamás!”, agregó.