OMS advierte que “Ningún país se librará de este virus”

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseveró que ningún país debería cometer el “error fatal” de asumir que se librará del coronavirus. “Este virus no respeta fronteras. No distingue entre razas o etnias. No tiene en cuenta el PIB o el nivel de desarrollo de un país”, dijo.

Agregó que la epidemia ha entrado en una fase decisiva y, por eso, hizo un llamado a todos los países para “actuar rápidamente”, porque el virus es “muy peligroso” y la situación ahora es “grave”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a “muy alta” la amenaza global de la epidemia del coronavirus dada su rápida extensión, aunque su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que todavía se está a tiempo de contener la propagación si se logra romper la cadena de transmisión.