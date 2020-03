Pablo Bengoechea decidió renunciar como entrenador de Alianza Lima

Pablo Bengoechea lo tenía clarito, si Alianza Lima no conseguía un resultado positivo ante Universitario, no tendría problema en dar un paso al costado, porque lo importante es que el equipo salga de este mal momento y al término del partido ante los cremas, anunció a Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, que presentaba su renuncia y su lugar en forma interina asumirá Guillermo ‘Chicho’ Salas.

La conferencia de prensa luego del clásico del asistente técnico Óscar Aguirregaray, post partido sonó a despedida. “Si tenemos que dejar el club por el bienestar, cuando las cosas no funcionan, no habría ningún problema. No estamos bien. Cuando las cosas no salen, no hay ningún problema si tenemos que salir de Alianza”, dijo el charrúa, quien aclaró que Bengoechea no fue a la conferencia por haber sido expulsado.

Cuando un periodista, le confirmó la renuncia de Bengoechea, Aguirregaray, este solo se limitó agradecer a toda la hinchada por el apoyo mostrado durante los tres años que estuvieron al frente del equipo, donde lograron un campeonato nacional en el 2017 y dos subtítulos.

Alianza Lima viajará mañana a Buenos Aires, para jugar el jueves ante Racing de Argentina (7:00 p.m.) por la Copa Libertadores, el plantel blanquiazul regresará el viernes por la mañana para enfrentar a Binacional el próximo domingo (1:00 p.m.) por la séptima fecha del Torneo Apertura.