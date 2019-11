Pamela Franco calla a mamá de ‘Chabelita’

Luego que doña Rosa Arenas, madre de Isabel Acevedo, deslizara que “no tiene valores” por buscar a las “3 de la madrugada a un hombre”, Pamela Franco le recomendó a la progenitora de la ‘Chabelita’ no opinar al respecto y cerrar la boca.

“La entiendo, es mamá y va sacar cara por su hija (Isabel), pero yo creo que debería mantenerse al marguen porque las personas involucradas son personas mayores de edad que asumimos las consecuencias de nuestros actos. Yo creo que en boca cerrada no entran moscas y mejor debería mantenerse un poco al marguen”, dijo Pamela.

“No hay hombre fiel”

De otro lado, la cumbiambera contó que la volverán a ver junto a Christian porque se lleva espectacular y manifestó que no le tiene miedo a su fama de mujeriego. “Nos llevamos bien y eso no va a cambiar, nos volverán a ver juntos, somos amigos. A estas alturas encontrar un hombre fiel es un casi nulo, no hay”, indicó, agregando que el cantante tiene que “hacer méritos” si la quiere conquistar.

Finalmente, afirmó que si subió al carro de Domínguez, es porque es su vehículo y no de Isabel. “No tenemos por qué ocultarnos, nos llevamos bien. Somos solteros, me jaló del gimnasio en su camioneta. Salimos a comer y así nos estamos conociendo más. Yo que sepa, la camioneta es de Christian, por eso me subí. Yo soy cantante, mi fuerte no es bailar”, mencionó.