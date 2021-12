Pietro Sibille borra publicación en la que le dice “infiel” a Andrea Luna

Compartir Facebook

El actor borró el contundente mensaje en el que acusa de infiel a Andrea Luna y tiene fuertes calificativos para Andrés Wiesse.

Pietro Sibille, el día de ayer, se pronunció por primera vez luego del ampay que protagonizó Andrea Luna con Andrés Wiesse. Y es que la actriz fue captada ‘chapando’ con el popular ‘Ricolás’ en una discoteca en Miami, y ella aseguró que estaba soltera en ese momento.

Sin embargo, Pietro se pronunció para desmentir esta versión y con la letra de una canción, quiso describir el acto de Andrea como una infidelidad. “Siempre voy a tener que agradecer que hayas sido conmigo tan embustera, que me hayas enseñado lo que es querer bailar mientras rodamos por la escalera. Has despejado mis dudas y has logrado que aprendiese a ser un perfecto Judas, desde la J hasta la S”, decía la letra de la canción de Joaquín Sabina que escribió Pietro.

Asimismo, dejó un mensaje contundente para calificar a Andrea Luna de infiel y le lanzó fuertes comentarios a Andrés Wiesse. “Sí, ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imbécil ese de Andrés Wiesse (Ni siquiera es buen actor)… Punto”, escribió el actor.

Borra la publicación

Horas después, el actor parece que se arrepintió de lo que escribió en su cuenta oficial de Instagram. Esto, porque borró la publicación en la que le decía “embustera” a Andrea Luna, y “mal actor” a Andrés Wiesse.

El actor no se ha vuelto a pronunciar, pero según Andrea Luna, habría estado con unas copas encima cuando se animó a hacer la publicación y por eso luego, se hizo para atrás con la decisión que había tomado.

