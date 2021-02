Pilar Mazzetti: “Reconozco que este fue el peor error de mi vida”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció que dentro de las 487 personas que recibieron la vacuna de forma irregular se encuentran las exministras de Salud y Relaciones Exteriores, Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.

La extitular de la cartera de Salud compartió un pronunciamiento donde indica que recibió la dosis de Sinopharm el 12 de enero de 2021, fuera del ensayo clínico que realizaba el laboratorio en el país.

“Me he vacunado el 12 de enero del 2021, fuera del ensayo clínicos para la vacuna Sinopharm y con las dosis aún disponibles para vacunación del personal vinculado al referido ensayo. Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado”, menciona Pilar Mazzeti.

También te puede interesar: Presidente sobre Mazzeti y Astete: “Faltaron al deber de servidor público”

Asimismo, la exministra de Salud indica que, al ver como funcionarios del MINSA se enfermaban y perdían la vida, decidió vacunarse por su inseguridad y miedo, sin evaluar su actuar desde la ética.

“Cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético. (…) No va a ser suficiente pedir disculpas, no creo poder recuperar su confianza. Tomé esta decisión con los temores y limitaciones de un ser humano y reconozco que este fue el peor error de mi vida”, finaliza Pilar Mazzetti.

Como se recuerda, en conferencia de prensa, la exministra de Salud aclaró que sería la última en el sector salud de colocarse la vacuna. Sin embargo, hoy, informó al presidente que ya había sido inmunizada en enero.

También te puede interesar: Ministra de Salud sobre vacunas para extranjeros: “Solo será para residentes”