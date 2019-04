‘Popy’ Olivera: “Estoy listo para gobernar en el 2021”

El exembajador Fernando ‘Popy’ Olivera no descartó tentar suerte en las próximas elecciones presidenciales del 2021, tal como lo hizo hace tres años, sin mayor fortuna. Como se sabe, Olivera permanece fiel a su clara intención de gobernar nuestro país.

“Creo que hay mucho por hacer. Hay que organizarse. Yo ya el 2016 he postulado a la presidencia porque estoy preparado para gobernar. Si me lo piden (postular), asumiré la responsabilidad que me corresponde”, afirmó el exsocio de Toledo. “Es un sentido del deber, no se trata de ser candidato o de llegar a Palacio. Ya vemos hoy más que nunca que a Palacio llega cualquiera; se trata de gobernar con la verdad, con justicia”, aseguró.