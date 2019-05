Presidente Vizcarra le da ultimátum al Congreso: “Ya no pierdan más el tiempo”

El presidente Martín Vizcarra volvió a emplazar al Congreso y afirmó que, “antes de perder el tiempo en aprobar un proyecto de ley” impidiéndole ser candidato presidencial en el 2021, “dediquen ese tiempo a sacar adelante la reforma política”.

Vizcarra reafirmó que, “desde el primer día de gobierno hemos dicho que no vamos a postular a una reelección”, por eso “no tiene sentido” que se preocupen en presentar y debatir un proyecto de ley en su contra.

“La reforma política no es un capricho de una autoridad o de la población, es una necesidad de la sociedad, va a fortalecer la democracia y que nosotros como ciudadanos tengamos mejores representantes en el Bicentenario”, anotó.

Sin amenzas

Precisó que, para lograr la reforma política, “no queremos sustentar nuestra posición en base a amenazas, no es lo conveniente”, en alusión a la posible presentación de una cuestión de confianza al gabinete en el Parlamento. “La cuestión de confianza]lo veremos en función de cómo se dan los próximos acontecimientos”, agregó.

Vizcarra añadió que no tiene problemas en que el Congreso de la República revise la inmunidad de forma integral, incluyendo la presidencial, pero pidió que no se haga en base a “intereses personales”. “Queremos que las decisiones que se toman no sean en base a intereses personales, sino en función del beneficio de toda la población”, declaró en Moquegua.

El dato

También volvió criticar que el proyecto de ley que le daba a la Corte Suprema la decisión de levantar la inmunidad parlamentaria haya sido archivado en “menos de tres horas de discusión”.