Prisión para profesora que atropelló niños

El Juzgado de Turno Permanente de Lima acogió el pedido de 7 meses de prisión preventiva interpuesto por la 1° Fiscalía Provincial Penal de Miraflores contra Leonor Soledad Velásquez Gonzáles, la docente que atropelló a seis escolares el último lunes. “Lo he sentido en el alma. Estos días no he podido dormir, porque soy madre y soy maestra”, dijo la docente ante el juez penal de turno, Arturo Zapata Carbajal.

La profesora es acusada del delito de lesiones culposas en agravio de seis escolares, entre ellos uno de tres años que perdió uno de los dedos del pie derecho. La Fiscalía también la acusa profesora de no brindar ayuda a sus víctimas, pues se quedó todo el tiempo dentro de su auto.

Ella explicó que entró “en shock y después de 19 o 20 minutos recién atinó a llamar a un familiar para que se dirija al hospital Casimiro Ulloa. Leonor Velásquez Gonzáles dijo que se ha hecho cargo de los gastos médicos de los menores afectados. “Hasta ahora reafirmo mi compromiso dentro de todas mis responsabilidades, tanto físicas como psíquicas de todos los daños ocasionados. Porque soy consciente de algunos errores”, afirmó en el juzgado.

Jura que no recuerda

El Ministerio Público relató que según declaración de Velásquez Gonzáles, ella realizaba este giro prohibido en reiteradas ocasiones. “Ella indica que realizó una maniobra que no recuerda, como indica, pero no es temeraria”, expresó la defensa de la docente. “La voluntad de mi patrocinada es de reparar este doloroso daño, sobre todo la del menor de tres años”.

EL DATO

La docente admitió su falta por voltear en U en el cruce de las avenidas Benavides y La Merced, frente al colegio Juan Alarco de Dammert, en Miraflores.