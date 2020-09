Profesor de la Universidad del Callao insulta y falta el respeto a alumnos

Compartir Facebook

Desde una cuenta de TikTok, la escena de un profesor de la Universidad Nacional del Callao (UNAC) profesando groserías y faltándole el respeto a sus alumnos se hizo viral en cuestión de horas.

Se trata del maestro Danny Cajas, un catedrático de la facultad de Ciencias Económicas, quien no tuvo reparos en decir cuantas groserías y faltas de respeto ante el alumnado mientras que dictaba una clase virtual.

Una de sus estudiantes grabó lo ocurrido mediante dos videos y se mostró indignada, debido a que el profesor mismo decía que si ellos estudiaban en una universidad nacional no podían quejarse de la educación.

“Ustedes pueden reclamar cuando es una universidad particular y están pagando, aquí no están pagando y no estoy para aguantar sus reclamos», se escucha mencionar a Cajas a través de su intervención.

Poco después, la alumna que lo estaba grabando comienza a increparle sobre las afirmaciones que tuvo acerca de que no se encontraban en una universidad particular y, por ende, no tenían derecho a reclamo.

SE DISCULPA

Unas horas más tarde, el docente decidió dar su versión de los hechos y se disculpó por haber ofendido no solos a los estudiantes de su clase, sino a todos aquellos que se preparan en universidades nacionales.

«Lamento haber dicho esos exabruptos en realidad no fue mi intención ofender a nadie, todo lo solté en calentura, debido a que los alumnos me reclamaban por que se escuchaba entre cortado para algunos», profesó.

