Robotín es invitado al “Reventonazo de la Chola Chabuca” y le hacen broma sobre ADN

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Alan Castillo, más conocido como Robotín, fue invitado al último programa de la Chola Chabuca, quien fiel a su estilo le hizo una ‘bromita’.

MIRA TAMBIÉN: ¡Dale duro! Abuelita golpeó con sus muletas a ladrón que le arrebató el bolso

‘Las penas se matan riendo’

Durante su participación las bromas no se hicieron esperar.

«Yo quiero ser su vecino», se le escucha decir a uno de los panelistas, cuando Ernesto Pimentel le daba la bienvenida a Robotín. «Oye Robotín, vuelves a hacer show. Eso es, el show continúa…», dijo el conductor mientras Alan Castillo le daba las gracias.

A pocos minutos de su ‘saludito’ la Chola Chabuca selló con tremenda broma, quizá de mal gusto para algunos que lo consideraron ‘negro’. «El primer premio al ganador, estén atentos, es una prueba de ADN», dijo Pimentel.

MIRA TAMBIÉN: ¡De película! Madre escapa con pareja de su hija mientras esta daba a luz

La ‘bromita’ hizo que el Alan Castillo trate de manejar la situación haciendo un ademán de disparo contra la Chola Chabuca, quien con tremenda broma, hizo que todo el set estallara en risas.

«Seguimos Robotín, además de un cambio de aceite», dijo la cholita. Tras la bromita Alan Castillo se mostró tranquilo y listo para trabajar.

MIRA TAMBIÉN: Susy Díaz aparece en video “Girl like me” de Shakira y es viral

Soldado caído

Como se recuerda, Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’ se presentó en el programa de Andrea Llosa, sin imaginar lo que le vendría. Se enteró que no es padre de los hijos de su esposa.

El humorista confesó que tenía la sospecha que sus hijos no sean suyos, ya que las fechas no coinciden con el nacimiento de los pequeños, sin embargo, su esposa, siempre se esmeró por decirle que esté seguro.

MIRA TAMBIÉN: BTS: Fans de cantante coreano donaron dinero para la creación de planta de oxígeno

Con las pruebas de ADN, se supo que su primera hija sí es el padre de la pequeña: “Me siento feliz al saber que es mi hija”, dijo entusiasmado.

Sin embargo, lo peor estaba por venir. Andrea reveló –en la segunda prueba- que la otra niña no es su hija. Robotín rompió en llanto. El tercer sobre de la prueba de ADN terminó por destruir al humorista.

“Cómo me pudiste engañar, tú sabes que yo amo a mis hijas. Siempre te fui sincero. Me arruinaste la vida Jazmín. Tú sabes lo enfermo que estoy. Hace cuatro año me engañaste”.

También te puede interesar: