Rodrigo González pide a Susy Díaz para la alcaldía de Lima: “yo votaría por ella”

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González’, bromeó con la idea de una supuesta candidatura de Susy Díaz para la alcaldía de Lima.

Como se sabe, Susy Díaz pagó su reparación civil por el tramo que fue congresista. Por este tema, el popular ‘Peluchín’ aseguró que “si las elecciones fueran mañana, votaría por ella jajaja”, dijo en un comienzo el comunicador.

Asimismo, Gigi recalcó que el actual alcalde de La Molina podría ser otro de los candidatos y dijo: “Competiría con Álvaro Paz de la Barra”, a lo que ‘Peluchín’ acotó: “votaría por ella”.

Rodrigo Gonzáles asegura que Samahara Lobatón cobró 2 mil soles por hablar de su reconciliación

El padre de Xianna, Youna, anunció su reconciliación con Samahara Lobatón con una romántica foto de ambos besándose. Sin embargo, según Rodrigo Gonzáles, la hija de Melissa Klug debió dar esa noticia en primicia para ‘América Hoy’, programa con el que hizo un enlace.

El popular ‘Peluchín’ reveló que Samahara aceptó una fuerte suma de dinero para hablar de su reconciliación, pero finalmente no mencionó el tema. El conductor de televisión explicó que la hija de Melissa Klug cobró 2 mil soles para darle la exclusiva al programa de Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Y todavía la Samahara dice que no lo afirma ni lo niega, pero si estás chapando, te dice que te ama… pero los dos mil soles que te pagaron hoy en América HOY no fueron suficientes, quiere dos mil más, ha aprendido de la madre (Melissa Klug) sabe del business”, dijo ‘Peluchín’.

“Nadie te va a hacer una transferencia, porque el viaje te está saliendo gratis con ese enlace, porque le has cobrado a la producción de ‘América HOY’ por estar allí ¿o no? han desembolsado ese dinero para que hable y cuando te conectas, ¿no vas a decir nada? nadie se deshace de miles de soles para que no sueltes la pepa. Ellos quieren saber sobre el chape”, agregó el conductor de televisión.

