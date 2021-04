Rodrigo llama “mosca muerta” a Karen tras anulación de “bozal legal”

Compartir Facebook

Lo celebra con ganas. El conductor de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, no se quedó con las ganas de arremeter contra Karen Schwarz, luego que Poder Judicial dejara sin efecto el “bozal legal”.

Al inicio su programa, el periodista informó que se cayó la medida contra la conductora de Yo Soy, pues ya puede referirse como quiera ejerciendo su derecho de libertad de expresión por lo que aplaudió la decisión.

“Hoy, el primer bozal legal que me pusieron se cayó. Yo ya puedo referirme, como mi libre opinión me parezca y ejerciendo mi derecho a la libertad, a Karen Schwarz. (…) El departamento de psicología le ha dicho que se vaya a evaluar otra cosa. Si no está capacitada para que le digan mosca muerta en la televisión, hace rato tenía ganas de decirlo”, mencionó Rodrigo González.

Asimismo, el periodista de espectáculos resaltó que este es un precedente para las demás personas que lo denunciaron por lo mismo, ya que solo hacen perder tiempo a las autoridades en casos sin sentido.

“Eres la primera. Como todas han ido por lo mismo, ya saben lo que le espera al resto. Qué bueno que ya podemos hablar con libertad. (…) Podían lograr lo peor (meterme preso)”, indicó Rodrigo.

Como se recuerda, la conductora Karen Schwarz denunció a Rodrigo González por delito de violencia contra la mujer, pues la llamaba “mosca muerta”. Incluso, logró tener medidas de protección, mientras se llevaba el proceso.

