Rodrigo y Gigi se burlan de la actuación de Angie y Nicola con divertida imitación

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No los sueltan. Los conductores de “Amor y Fuego”, Rodrigo González “Peluchín” y Gigi Mitre, volvieron a burlarse de la polémica actuación de Angie Arizaga y Nicola Porcella en una telenovela peruana.

La pareja de presentadores recordó cuando los “chicos reality” fueron escogidos como elenco en “Ven, baila quinceañera”. Lastimosamente para Angie y Nicola, las criticas que tuvieron por su participación fueron fulminantes y no pasaron desapercibidos por los conductores de “Amor y Fuego”.

También te puede interesar: Magaly Medina dispuesta a reconciliarse con Rodrigo González: “Prima el cariño de tantos años”

Incluso, tras ver una escena romántica, Rodrigo González y Gigi Mitre se animaron a recrear ese momento para tratar de igualar o superar a la pésima actuación de Angie Arizaga y Nicola Porcella.

No obstante, la divertida imitación generó las risas de todos los presentes en el set. “Peluchín” colocó la misma cara de sorpresa que colocó “el capitán histórico de Las Cobras” al ver a “la negrita”. Mientras que, Gigi recreaba la impresión que tuvo Angie Arizaga.

También te puede interesar: Magaly revela distanciamiento con Rodrigo González: “Tenemos discrepancias”

Llama inmaduro a notario

El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, llamó inmaduro al esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano por las recientes declaraciones que dio “La Urraca”.

“Chapa esta flor: ‘Uno no puede cada vez que se pelea estar amenazando con divorcio’, y yo como se leer entre líneas, para mí esto que significa, el inmaduro este, cada vez que nos peleamos me hace la de ‘me voy’ y ya no somos noviecitos. Ya tenemos 10 años juntos”, indicó Rodrigo.

También te puede interesar: Rodrigo González llama ‘inmaduro’ a esposo de Magaly Medina