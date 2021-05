Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Ya no quiere más realitys! “La chica selfie” le dice adiós a Esto Es Guerra para convertirse en influencer de viajes, además aprenderá inglés.

En una entrevista para “El Show de los Sábados”, “Rous” habló sobre su salida de EEG tras ser suspendida indefinadamente.

Mirar también: Equipo médico de Israel viajará a Uruguay para ayudar al personal médico en la lucha contra el virus

Nicola preguntó sobre el video en su cuenta de Instagram donde apareció llorando y afirmando que el programa no le ha dado la oportunidad de disculparse por la actitud que tuvo al ser parte de los guerreros.

“El Capi” le preguntó: ¿Tú ya no eres chica reality?, a lo que ella respondió: “Soy una infuencer de viajes, Travel Influencer, ahora tengo que aprender inglés, me quedé en nivel intermedio”

“Para poder hablar con el gringo, ya no quiero saber nada de peruanos, he tenido mala experiencia”, mencionó en tono de broma.

Rosangela comentó que ya no quiere saber nada de realitys, ni siquiera así le propongan entrar a EEG en Televisa.

“Tenía varias cosas acumuladas, llega un momento en que no aguantas más y boom sale todo. No quiero saber nada de Esto Es Guerra, no quiero andar moreteada, quiero usar mis uñas más tiempo”

Mirar también: Lesly Águila pide cadena de oración por el fundador de Corazón Serrano