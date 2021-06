¿Volvieron? Samahara Lobatón y Youna más juntos que nunca en pleno viaje

Compartir Facebook

La hija de Melissa Klug cogió sus maletas y viajó a Ica en compañía de Youna y su hija Xianna, al parecer dejaron los problemas para disfrutar sus vacaciones.

¡Más juntos! La influencer sorprendió en sus redes sociales tras declarar su viaje junto al padre de su hija, dicha excursión confirma que habrían tomado su relación nuevamente.

El domingo 20 de junio, confirmó en sus historias de Instagram que realizaría un full day en compañía de Youna y su pequeña por motivo de celebrar el dia del padre.

“Feliz día. Algo que no me cansaré de decir es lo buen padre que eres con Xianna, me hace feliz que seas un SÚPER PAPÁ”, así se expresó en un post en su cuenta de Instagram.

Samahara no dejó de compartir en sus redes cada detalle de su viaje junto a su familia, se muestran muy felices y habrían dejado sus problemas atrás. Además, indicó que Youna está al tanto del progreso de su bebé ‘xixi’.

“Papá dentro de las actividades de Xianna es muy importante compartir tareas”, detalla la influencer respecto a sus roles como padres.

TIRA LA CASA POR LA VENTANA CON TREMENDO TONO

La hija de Abel Lobatón, quiso celebrar un mes más de vida de la pequeña Xianna y no le importaron las medidas de seguridad. Samahara, compartió en redes sociales una fotografía que la dejaba en evidencia.

En la instantánea se podía ver a Samahara junto a su pareja, Youna que tenía a la bebé en brazos. Ella colocó unas palabras de felicitación para su pequeña.

“Feliz cumpleaños mi reina. Te amo con cada parte de mí. Por ti todo reina. ‘Xixi’ cumple mes 8”, escribió.

Además de la fotografía, la hija de Melissa Klug, compartió a través de sus historias de Instagram todo el proceso de decoración. Por supuesto que no faltaron las etiquetas para agradecer el canje que le dieron para la celebración.

Posteriormente, en otros clips, se pudo apreciar que había una cantidad considerable de personas, entre familiares y amigos de la pequeña. Ninguno de ellos llevaba mascarilla y mucho menos respetaban el distanciamiento. Se pudo observar que las personas estaban sentadas juntas, con una silla pegada a la otra.

