‘Samu’ sobre regalos del baby shower de Cassandra: “Me estresa la pituquería limeña”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

‘Samu’ explicó que él no conoce de marcas caras, al igual que mucha gente, por lo que Cassandra debió tener un filtro para exponer sus regalos.

Samuel Suárez, creador de ‘Instarándula’, recibió muchas preguntas acerca de los lujosos regalos que recibió Cassandra Sánchez en su baby shower. Los regalos se mostraron en señal abierta, en el programa de Magaly Medina y ‘Samu’ lanzó su opinión al respecto.

“Yo, de marcas caras, no sé nada. Es más, me estresa la pituquería limeña. En serio, me estresa la pituquería en general”, señaló ‘Samu’ pero dejó en claro que no estaba criticando a Cassandra, ni mucho menos, porque le parece una muy buena persona.

“No estoy rajando de ‘Keysi’ (Cassandra), todo lo contrario, me parece una chica linda dentro de todo, recontra sincera, bien noble… pero a mí particularmente escuchar de cosas caras me hace ruido… pero es su realidad así que para ella normal… Hay gente que lo ve normal pero, para mí no”, agregó Samuel Suárez.

‘Samu’ dijo que le parece que en televisión nacional no se deberían mostrar regalos tan caros, que al igual que él, no tienen acceso a ese tipo de cosas. “Ojo, no es envidia, bien por los que se han sacado el ancho trabajando y pueden comprarse sus gustitos… solo digo que hay que tener filtro al menos en televisión… eso no es normal para todos”.

Mire también: Melissa Paredes celebra su divorcio con amigos y pollito a la brasa

El creador de ‘Instarándula’ se pronunció en su plataforma para expresar su indignación por la forma de actuar del programa ‘Amor y Fuego’.

Samuel Suárez apareció en las historias de su plataforma para hablar con sus seguidores como los tiene acostumbrados. Sin embargo, esta vez se mostró muy molesto e indignado y explicó la situación.

“Perdonen la hora, esto no es una edición de ‘Instarándula’ y tampoco quiero mezclarlo con mi contenido por eso lo hago aparte de todo. (…) Quería hacer esta aclaración: Esto para mí es un nivel de mezquindad enorme, gigante”, inició diciendo.

Luego procedió a explicar lo que había pasado y es que en ‘Amor y Fuego’ utilizaron contenido de su plataforma pero taparon los créditos que le correspondían. “Se han dado el trabajo de tapar una imagen dónde dice ‘Instarándula’ claramente. La han tapado en varias partes, cómo para que no se note. ¿Tienen miedo a darme seguidores o agradecerme?”, expresó.

“Porque dejen Instarándula no significa que voy a llenarme de seguidores, mañana tengo 10 mil (más), nada. Lo más probable es que ningún solo seguidor me den, simplemente es un tema de respeto”, añadió.

Además: «Mami te respeto», le dice Anthony Aranda a Daniela Darcourt en concierto