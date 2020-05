Shirley Arica jura que Jossmery Toledo no se metió en su relación con Jean Deza

Compartir Facebook

Por Verónica Rondón

“A mí no me pagaron el viaje a México, para estar con Anderson Santa María”, fue la respuesta inmediata que brindó Shirley Arica al ser consultada sobre las imágenes que presentó el programa ‘Magaly Tv la firme’, donde la menuda modelo estuvo de juerga con su amiga Olinda Castañeda y el pelotero en una discoteca. Además, aseguró que Jossmery Toledo no es la ‘partidora’ en su relación con Jean Deza.

-Jossmery Toledo te persigue. Se especula que está con tu ex Jean Deza y ahora parece que estuvo en México con tu también amigo Anderson Santa María.

El tema del viaje a México lo pagamos Olinda, yo y Paul Merino, que es un productor de Chiclayo. Nosotras nos encontramos con Anderson allá de casualidad, no es que el a mí me pagó el pasaje, no tengo nada que ver, ni que me vinculen con él. Si ella (Jossmery) ha viajado con él no sé, ni tampoco me interesa. Pero no hay similitud alguna, nosotras fuimos porque era un viaje planeado, a mí no me metan en el coche de las invitadas de viaje, porque nada que ver.

-¿Sabías que Jossmery y Anderson eran amigos?

No, no tengo el gusto de conocer a Jossmery en persona, sí sé quién es, y no tendría por qué tenerla en mis temas de conversación. Si fuéramos del mismo círculo saldría el nombre pero no ha sido el caso.

-¿Cómo has tomado que señalen que Jossmery y tu ex Jean Deza habrían estado juntos?

Ella no tiene nada que ver, simplemente no existió en el momento que pasaron las cosas hasta donde sé. No fue manzana de la discordia, porque cuando ella estuvo con él ya no había nada entre Jean y yo. Si ella ha estado en su casa el fin de semana no lo sé, porque ya no tenía conversación con él.

-¿Existe la posibilidad de alguna reconciliación?

No ya no, estoy mejor así. Lo conozco a él desde hace muchos años y nuestra relación se dio en un momento complicado para todo el país (por la pandemia). Tengo otra prioridad que es mi hija, y él tiene otras. Pero cuando no hay daño terminas bien.

-¿Es cierto que estarías embarazada de Jean Deza?

No para nada, no estoy embarazada. Esa fue una información que sacó un periódico que no tiene nada que ver con mis declaraciones. Si me han visto en la clínica, pero por otros temas que no tienen nada que ver con eso.(V. Rondón)