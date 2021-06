“Soy pésima en matemáticas”: Janet Barboza no entiende la lectura del conteo de votos

Compartir Facebook

La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, dio que hablar luego de revelar que no entiende la lectura del conteo de votos brindadas por la ONPE.

“Compañeras, yo ya les conté que soy pésima en matemáticas, es más en el colegio salí con once, en los demás cursos normal”, dijo la popular ‘Rulitos’, causando la risa de los demás panelistas.

Frente a lo dicho por Janet, su compañera en la conducción Ethel Pozo soltó una risa, entendiendo la broma del momento, pero no dudó en darle una manita frente a su incertidumbre: “Te voy a ayudar entonces, con las matemáticas”.

“Acá va ser una fina de fotografía y se lo seguiremos informando”, agregó Janet Barboza mientras sus compañeros en el set seguían riéndose.

¡No puede con sus encantos! Janet Barboza se pone colorada al ver a Cuto Guadalupe

¡La pone nerviosa! Janet Barboza y el “Cuto” Guadalupe tuvieron un encuentro picante en donde Janet no pudo resistirse a sus encantos.

La conductora se puso roja al ver al ex futbolista, quien se presentó como el nuevo refuerzo de La Uchulú en el Artista del Año, tras estar en sentencia. “Cuto, la verdad, yo quisiera que me refuerces en algún momento” mencionó Janet, quise se mostró nerviosa al presentar al ex jugador.

Al escuchar el comentario encendieron las alarmas en el set quienes comentaron sobre la tremenda confesión. “La verdad quisiera que Cuanto me refuerce porque talento tiene, tiene porte”

Para seguir el juego, el Cuto atinó a decir que habían dejado algo pendiente entre él y Janet Barboza, haciendo que las conductoras soltaran carcajadas. “Me pongo roja, me pongo colorada al ver a Cuti Guadalupe, es querido, es guapo, es churro, todo tiene Cuto”

“Tengo que reconocerlo, me pongo nerviosa pero ¡Qué mujer no se pone nerviosa con el Cuto Guadalupe!”

