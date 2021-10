Tepha Loza ansiosa por reencontrarse con hijas de Melissa Loza: “Seré la mujer más feliz”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La hermana de Melissa Loza expresó en redes sociales que tiene muchas ganas de poder ver a sus sobrinas de una vez por todas.

Melissa y Tepha Loza se reconciliaron hace algunas semanas y muchos se conmovieron con la historias. Ambas hermanas han sabido perdonar y hacer su relación más fuerte desde que se reconciliaron.

Sin embargo, hay un paso que aún no se ha tomado y es que Tepha vuelva a verse con su sobrina. Ella recibió el comentario de una seguidora que le pidió que comparta fotos que tiene junto a Flavia, la hija mayor de Melissa.

Tepha asegura que por respeto a la relación que recién está formando con ellas, no va a postear ninguna fotografía. Para la hermana de Melissa Loza, todo es un proceso y que está esperando el tiempo perfecto para volver a ver a sus sobrinas.

“Tengo foto pero por respeto no publicaré nada, mucha gente me pregunta y opina sobre esto todo esto es y será un proceso. Tiempo al tiempo ya se dio un gran paso. Lo importante es que me siento feliz. Tranquila y en paz”, dijo Tepha. Parece que la menor de las Loza está en un gran momento de su vida tras la reconciliación que tuvo con su hermana.

Mire también: Gabriela Spanic que Gianmarco es su ‘crush’: “Es muy sexy, lo amo”

Está ansiosa por ver a sus sobrinas.

A pesar de que Tepha tiene claro que todo es un proceso, ella afirma que tiene muchísimas ganas de poder ver a sus sobrinas. Ese sería un reencuentro con Flavia, la mayor, pero sería la primera vez que conocería en persona a la segunda hija de Melissa, Erika.

“Pero lo que si es que me siento muy ansiosa por tener ese encuentro con mis sobrinas y seré la mujer más feliz del mundo de los tiempos de Dios son perfectos pero ese tiempo ya se tiene que dar”, dijo.

Además: Gigi Mitre ‘da con palo’ a Josimar por su ‘ego’: “Porque ha bajado tres kilos se cree lo máximo”