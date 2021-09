Compartir Facebook

El gran Cuto Guadalupe se olvida de la pelota y busca emprender en el ámbito musical creando su propia orquesta de salsa.

“Mi gente, ya es una realidad ‘Cuto y su Orquesta Libre’. Seguimos avanzando. Siempre con la humildad y sin soberbia. Espero que les guste el tema y la música. Muchas gracias por su apoyo”, dijo emocionado.

El exfutbolista de Universitario de Deportes y Juan Aurich se convierte en toda una celebridad gracias a su carisma. Incluso, su frase se ha convertido en todo un importante refrán. “La fe es lo más lindo de la vida”.

‘Cuto’ Guadalupe revela triste momento de su infancia: “A los 8 años me acusaron de ladrón”

Luis Guadalupe recordó un triste momento de su infancia al ser víctima de racismo cuando tenía 8 años de edad. El ex futbolista viajaba en el micro y lo tildaron de ‘ladrón’.

‘Cuto’ contó que a sus 8 años no aparentaba ser de esa edad, por lo que muchos creían que tenía más edad: “Tenía una apariencia muy humilde, mi jean despintado, gastadito, un polito de cientos de lavados que heredé de uno de mis hermanos mayores y unas zapatillas de tela si marca reconocida”, indicó.

El ex jugador se encontraba viajando en el micro, cuando de pronto un pasajero comenzó a gritar que había sido víctima de robo. A lo que el sujeto culpó al futbolista de que era quien le había robado, de inmediato los demás pasajeros voltearon y empezaron a juzgarlo con la mirada: “Era un niño de 8 años, no supe qué hacer. Todo un bus acusando de ladrón a un inocente chiquillo. Sí, al verme en esa situación lloré de impotencia. Sentí en carne propia que se me acusaba de algo que no había hecho y todo por mi color de piel”, señaló.

Pero al parecer habría sido una cruel broma por parte del sujeto quien mintió alegando que ‘Cuto’ era el que le había robado: “No sé si lo hizo de broma o porque tenía cólera a los morenos”.

