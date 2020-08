Toño Centella arremete contra su ex: “No quiere firmar el divorcio” y revela que se ha vuelto “muy solicitado”

Compartir Facebook

Toño Centella sigue dando que hablar, pues su historia de amor que terminó en engaño no tiene cuando acabar. En una reciente entrevista a un medio local, reveló que su aún esposa Johana Rodríguez, luego de afirmar en un programa de espectáculos que le daría el divorcio y le dejaba todo, ahora se ‘tira para atrás’ porque es «mentirosa».

“La señora miente a cada rato, todo el mundo la escuchó cuando dijo en el programa que quería su tranquilidad, que me firmaba el divorcio al día siguiente, que no me iba a pedir nada a cambio y qué tanto averiguaba si estaba con esa persona (Marvin Salas) si ya todo el mundo lo sabía. Mi abogado trató de comunicarse con ella para ir a un centro de conciliación y le respondió que no, está tirándose para atrás”, precisó.

El cantante dijo que el comportamiento de su ex sería por interés, además lamentó los doce años de relación en la cual dice que «tuve una venda en los ojos. Ahora me sale con que su abogado me va a mandar una notificación, de qué y por qué, no sé», lamentó.

Por otro lado, Centella reveló que no le cierra las puertas al amor y que a pesar de todo se siente bien consigo mismo ya que según cuenta, siempre cuidó su matrimonio. Además dejó en claro que ya no quiere saber nada de su esposa ya que ahora está «muy solicitado» con los mensajes que recibe de mujeres en WhatsApp y Messenger.

“Bueno quería decirles a todas las chicas que me escriben mediante el WhatsApp, el Messenger, que me brindan su apoyo amoroso…Ya me vuelto muy solicitado. Pero yo por ahora no pienso nada de eso, más adelante posiblemente”, manifestó a un medio local.

El cantante indicó que su prioridad ahora es culminar el divorcio.