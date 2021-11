Tula Rodríguez estaría en ‘saliditas’ con Gino Barbieri: “¡Y ya incluye a su hija en las salidas!”

Compartir Facebook

Según una imagen que compartió Rodrigo Gonzáles en redes sociales, la conductora de televisión estaría saliendo con su ex, Gino Barbieri.

Por el mes de setiembre de este año, Tula Rodríguez, estuvo envuelta en una serie de rumores que indicaban que tendría un romance con su ex pareja, Gino Barbieri. Y es que ambos fueron vistos juntos en un bar de Miami, pero Tula negó cualquier vínculo cariñoso con Barbieri.

Incluso, la ex pareja y madre de la hija de Gino Barbieri, aseguró que Tula tenía encuentros “a escondidas” con Barbieri. Todo esto, según la ex pareja, cuando Javier Carmona estaba enfermo y postrado en una cama.

En su momento esas declaraciones no hicieron mayor revuelo. Sin embargo, ahora, el también conductor de televisión, reveló en sus redes sociales una curiosa fotografía en la aparecía Gino Barbieri, Tula Rodríguez y su hija, Valentina.

“La Tula y su ex más cerca que nunca. ¡Y ya incluye a la hija en las salidas!”, escribió fiel a su estilo, Rodrigo Gonzáles, acompañando la fotografía, pero no especifica si la misma sería reciente o no.

Hasta el momento la conductora de televisión no se ha pronunciado respecto a los rumores de un posible romance entre ellos. Cabe recordar que Gino Barbieri y Tula Rodríguez fueron pareja allá en el 2008, cuando él era un productor de televisión y ella, conductora.

¡Orgullosa! La ex vedette explicó cómo fue que su esposo escogió el nombre ‘Valentina’ para su pequeña y el gran significado que tiene.

Tular Rodríguez contó detalladamente sobre la operación de su hija, quien fue sometida a una operación de escoliosis.

Además se animó a contar una anécdota sobre el nombre de su menor hija y aseguró que fue Javier Carmona quién lo eligió: “Yo quería ponerle a Valentina, ‘Gabriela’, pero me acuerdo en ese momento que mi esposo me dijo: ‘No, es que Valentina le viene bien, mi hija es Valentina porque va a ser valiente, te vas a acordar de mí”, expresó.

