¡Viajaron juntos! Hugo García y Alexandra Balarezo tendrían un romance

El chico ‘reality’ y la modelo se dieron una ‘escapadita’ al interior del país, al parecer para pasar más tiempo juntitos.

Hugo García utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con todos sus seguidores lo bien que la estaba pasando. El influencer publicó varias fotografías de Huaraz y las bellas lagunas que tiene.

Sin embargo, lo que resaltó entre todas las fotografías y videos, fue la etiqueta de Alexandra Balarezo. Hace un tiempo se viene rumoreando que ambos modelos han empezado a salir, sin embargo, los dos han alegado ser solo amigos.

No obstante, esta vez Hugo no tuvo ningún reparo en mostrar que estaba de viaje junto a la modelo, compartiendo momentos lindos.

Hugo compartió un video en el que se le veía intentando llegar a cierta parte de Huaraz y atrás de él se asomaba Alexandra. A parte de la etiqueta el modelo colocó “Llegaste Alexandra”.

Al parecer hay bastante confianza entre los chicos. El ex de Mafer Neyra, también subió un video en el que se veía un pasaje estupendo, y debajo estaba la etiqueta de Alexandra acompañada de una montañita. ¿Será que han estado apreciando juntos el paisaje?

¿Salidita de parejas?

Los modelos estarían compartiendo el viaje con la también pareja conformada de chicos ‘reality’, Mario Irivarren y Vania Bludau.

No se sabe si fue para armar una cita doble, pero en las fotografías aparece también un amigo en común de Mario y Hugo.

El amigo también tiene una novia, y suele viajar con ella. Podría ser que en vez de una cita doble, se haya armado una triple. No obstante, hasta el momento no se ha visto a la novia de Nicolás en alguna fotografía. No se sabe si porque ella estuvo tomando las fotos o porque viajó sin ella.

