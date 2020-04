Vílchez acató los viernes de hombres y hizo el mercado

El conductor de ‘Noche de patas’, Carlos Vílchez, cumplió al pie de la letra las nuevas restricciones impuestas por el Estado debido a la emergencia contra el coronavirus, donde los hombres solo pueden salir a las calles los días lunes, miércoles y viernes.

Mediante su cuenta de Instagram la figura de Latina compartió su travesía yendo al mercado de su distrito a hacer las compras necesarias para su hogar.

“Lo más divertido es que en un mercado hay puros hombres haciendo cola, esto es increíble, de lujo, no se ha visto en ningún lado del mundo, ahora nos tocó a nosotros hacer las compras. ¡Qué le vamos hacer, no queda de otra! Recuerden que hoy (ayer) nos toca a nosotros”, dijo el también humorista mediante un video, donde se le observa con sus guantes y mascarilla haciendo cola para ingresar al mercado.

Sin embargo, todo indicaría que no hizo del todo bien las compras, pues confundió el ají amarillo con el rocoto. “Cuántas devoluciones van a haber. Pero estamos aprendiendo. A mí me mandaron a hacer mis compras y aquí traje el rocoto (muestra un ají amarillo), me pidieron un pollo entero (muestra una pechuga de pollo), papa blanca (y muestra una papa amarilla)” , precisó Carlos en otro video.