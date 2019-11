Vinculan a exparlamentario Marco Falconi con el gasolinazo de Donayre

Un cuestionado ex congresista, que no pudo alcanzar la gobernación de Arequipa y que tiene posibilidades de integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), estaría vinculado al uso de la gasolina que fue sustraída del Ejército y llevó a prisión al ex comandante general del EP, Edwin Donayre Goztch.

Según información se que pudo recoger, se trata del ex parlamentario de Perú Posible, Marco Falconi, quien ahora figura entre los 29 postulantes que podrían alcanzar uno de los siete cargos para integrar el JNJ, que se encargará precisamente de evaluar, seleccionar y destituir si es posible a jueces y fiscales.

El JNJ reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que se convirtió en un nido de tráfico de influencias para colocar o sacar magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial, y que era manejado por la mafia de “Los cuellos blancos del puerto”.

Al destaparse esos hechos, se cesó a consejeros del CNM, se desactivó la entidad y será reemplazada por la JNJ, pero la ciudadanía exige que los sus nuevos miembros no estén contaminados por la corrupción ni hayan sido objeto de cuestionamientos.

LA GASOLINA

Al revisarse en la hoja de vida de Falconí, se descubrió en que el 2006 postuló a la presidencia de la región Arequipa por el movimiento Fuerza Democrática (FD) y tuvo el apoyo del empresario Mauricio Ponce Núñez, quien fue implicado en el “caso Gasolinazo” de Donayre y por mismo está prófugo.

A Ponce Núñez se le acusa por los delitos de peculado, apropiación ilícita, falsificación de documentos y desobediencia a la autoridad y el Ministerio del Interior ofrece diez mil soles de recompensa por información sobre el paradero.

Durante su campaña, Falconí prometió bajar la gasolina, y mediante volantes anunciaba la venta del galón de gasolina a un sol menos que el precio del mercado, pero la oferta sólo se daba en un grifo, cuyo dueño era un hijo del prófugo Ponce Núñez.

Se supo que esa rebaja solo se daba por la compra de gasolina de 84 octanos y el diésel 2, los mismos productos que, por esos meses, era sustraída de la Región Militar del Sur y que, con los años, acabaría con el general Donayre en la prisión, junto con otros altos oficiales del Ejército.

EL DATO

A pesar de promocionarse con la rebaja de la gasolina, Falconí perdió esas elecciones y, siendo congresista, quiso volver a ser candidato a la región Arequipa.