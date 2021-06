Zumba animó una fiesta infantil sin respetar medidas de seguridad

Compartir Facebook

¡Increíble! En el programa de televisión Amor y Fuego, se revelaron unas imágenes de Zumba, el conocido bailarín y coreógrafo, animando una fiesta infantil.

En el video se podía evidenciar una cantidad considerable de niños, y personas que no respetaban las medidas sanitarias impuestas por el Estado. Definitivamente el distanciamiento social no existía, y tampoco el respeto por no realizar reuniones sociales.

Los conductores del programa de espectáculos, mostraron su indignación al ver la escena. Por su parte Rodrigo Gonzales señaló “Lo tuyo zumba no tiene perdón. Yo entiendo las ganas y el amor por un hijo, pero me parece imperdonable”, señaló. Gigi Mitre también expresó su molestia “No se olviden que los niños no la pasan tan mal, pero son vectores y contagian a los papás o abuelos”.

Un grupo de mujeres agredieron y le tosieron en la cara a chofer de taxi sólo por indicarle que se pusieran las mascarillas 😳😠https://t.co/g72RrheFZt — La Karibeña (@karibenape) May 31, 2021

Leonard León es captado en ‘juerga’ de Tacna

Al parecer al cantante de cumbia no le importan las medidas de seguridad. Es la segunda vez que es captado en una reunión social en plena pandemia.

La cuenta de noticias de instagram “Instarándula”, mostró unas imágenes de Leonard León, sin mascarilla y con micrófono en mano cantando “mi dulce muñequita”. Otros asistentes a la reunión, que tampoco tenían la mascarilla puesta, abrazaban al cantante sin respetar ninguna medida de seguridad sanitaria.

Además, en el programa Amor y Fuego, se emitieron más imágenes de la reunión y se descubrió que no solo habían ‘chelas’, sino que había una bolsita con contenido extraño, que presuntamente sería marihuana. Aún no se ha confirmado esta información, por parte de ningún medio ni de los asistentes.

Recordemos que el año pasado a inicios de la pandemia, el ex integrante del Grupo América, estuvo contagiado de coronavirus, cuando salió de viaje a Italia. Parece que Leonard ya se olvidó de todo, y no tiene ganas de respetar los protocolos de bioseguridad, que no solo lo ponen en riesgo a él, sino a toda su familia.